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Александр Пейа и Николь Меликар – чемпионы Уимблдона в миксте
Александр Пейа и Николь Меликар – чемпионы Уимблдона в микстеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов состоялся финальный матч.

Посеянные под 11-м номером австриец Александр Пейа и американка Николь Меликар одержали победу над британцем Джейми Марреем и белоруской Викторией Азаренко со счетом 7:6(1), 6:3.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Пейа и Меликар сделали один брейк и отыграли все четыре брейк-пойнта имевшихся у соперников. На счету победителей два эйса, десять виннерсов, одна двойная и три невынужденные ошикби. Маррей и Азаренко три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.

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