Александр Пейа и Николь Меликар – чемпионы Уимблдона в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов состоялся финальный матч.Посеянные под 11-м номером австриеци американкаодержали победу над британцеми белорускойо со счетом 7:6(1), 6:3.Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Пейа и Меликар сделали один брейк и отыграли все четыре брейк-пойнта имевшихся у соперников. На счету победителей два эйса, десять виннерсов, одна двойная и три невынужденные ошикби. Маррей и Азаренко три раза подали навылет и трижды ошиблись на подаче.