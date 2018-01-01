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Новак Джокович – чемпион Уимблдона-2018
Новак Джокович – чемпион Уимблдона-2018В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде cостоялся финальный матч.

31-летний серб Новак Джокович (12), занимающий в настоящее время в мировом рейтинге 21-е место, нанес поражение восьмой ракетке мира, 32-летнему Кевину Андерсону (8) из ЮАР со счетом 6:2, 6:2, 7:6(3).

За 2 часа 18 минут, проведенные на корте, Джокович реализовал все четыре имевшихся у него брейк-пойнта и отыграл все семь брейк-пойнтов Андерсона. Новак выполнил шесть эйсов активно выиграл 20 розыгрышей, допустив при этом четыре двойные и 13 невынужденных ошибок. Андерсон десять раз подал навылет, сделал 26 виннерсов и совершил пять двойных и 32 невынужденные ошибки. Теперь в их противостоянии серб лидирует со счетом 6:1.

Этот титул стал для Новака четвертым на Уимблдоне и 13-м на турнирах серии «Большого шлема». За победу в Лондоне Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $1,476,225 призовых.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.
Мужчины. Финал.
Новак Джокович (Сербия, 12) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — 6:2, 6:2, 7:6(3)
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