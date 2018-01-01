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Майк Брайан и Джек Сок – чемпионы Уимблдона в парном разряде
Майк Брайан и Джек Сок – чемпионы Уимблдона в парном разрядеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в парном разряде cостоялся финальный матч.

Посеянные под седьмым номером американцы Майк Брайан (8-й в парном рейтинге ATP) и Джек Сок (15) в пяти сета[ сломили сопротивление, посеянных под 13-м номером Рэйвена Клаасена (30) из ЮАР и новозеландца Майкла Винуса (23) со счетом 6:3, 6:7(7), 6:3, 5:7, 7:5.

Поединок продолжался 3 часа 39 минут. За это время Брайант и Сок взяли три подачи соперников и не удержали одну свою. На счету победителей десять эйсов, 21 виннерс, шесть  двойных и семь невынужденных ошибок. Клаасен и Винус восемь раз подали навылет, активно выиграли 15 розыгрышей, допустиd по четыре двойных и невынужденных ошибок.

За победу на «мэйджоре» в Лондоне Брайан и Сок получат на команду 2000 рейтинговых очков и ?450,000 призовых.
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