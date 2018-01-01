Уимблдон. Барбора Крейчикова и Катержина Синякова – чемпионки в парном разряде

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде состоялся финальный матч.Третьи сеяные чешки(10-я в парном рейтинге WTA) и(6) одержали победу над посеянными под 12-м номером американкой(33) и чешкой(21) со счетом 6:4, 4:6, 6:0.Поединок продолжался 1 час 29 минут. Крейчикова и Синякова сделали шесть брейков и упустили три своих подачи. На их счету один эйс и три двойные ошибки, а Меличар и Пешке два раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Победа на Уимблдоне-2018 принесла Крейчиковой и Синяковой 2000 рейтинговых очков и ?450,000 призовых.