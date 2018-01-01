Анжелика Кербер обыграла Серену Уильямс и стала чемпионкой Уимблдона

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Десятая ракетка мира, 30-летняя немка(11) нанесла поражение 36-летней американке(25/SR), занимающей в данное время в мировом рейтинге 181-ю позицию, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 5 минут, проведенные на корте Кербер выиграла четыре гейма на подаче Уильямс и проиграла один на своей. Анжелика один раз подала навылет, активно выиграла одиннадцать розыгрышей и допустила одну двойную и пять невынужденных ошибок. Серена выполнила четыре эйса, сделала 23 виннерса, допустив при этом две двойные и 24 невынужденные ошибки. В их личном противостоянии лидером остается американка – 6:4.Этот титул стал для Кербер первым на Уимблдоне и третьим на «мэйджорах». За успех в Лондоне Анжелика получит 2000 рейтинговых очков и ? 2,250,000 призовых.Отметим, что по итогам Уимблдона-2018 в понедельник, 16 июля, Кербер поднимется на четвертую строчку рейтинга WTA, Серена Уильямс станет 28-й ракеткой мира.