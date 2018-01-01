Уимблдон. Джокович в пяти сетах обыграл Надаля и стал вторым финалистом

Вчера, 17:59 106 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде cостоялся второй полуфинальный матч.



31-летний серб Новак Джокович (12), занимающий в настоящее время в мировом рейтинге 21-е место, обыграл первую ракетку мира, 32-летнего испанца Рафаэля Надаля (2) со счетом 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8.



Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут. Соперники взяли по четыре подачи друг друга и допустили по четыре двойные ошибки, при этом Джокович выполнил 23 эйса, а Надаль девять. Теперь счет b[ личных встреч стал 27:25 в пользу Новака.



В финале Джокович сыграет против



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/2 финала.

Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) —6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде cостоялся второй полуфинальный матч.31-летний серб(12), занимающий в настоящее время в мировом рейтинге 21-е место, обыграл первую ракетку мира, 32-летнего испанца(2) со счетом 6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8.Теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут. Соперники взяли по четыре подачи друг друга и допустили по четыре двойные ошибки, при этом Джокович выполнил 23 эйса, а Надаль девять. Теперь счет b[ личных встреч стал 27:25 в пользу Новака.В финале Джокович сыграет против Кевина Андерсона из ЮАР.Новак Джокович (Сербия, 12) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) —6:4, 3:6, 7:6(9), 3:6, 10:8