Уимблдон. Полуфинальный матч Андерсон – Иснер стал вторым в истории тенниса по длительности

Сегодня, 15:15 0 | Теннис

На Уимблдоне-2018 полуфинальный матч в мужской одиночном разряде между Кевином Андерсоном из ЮАР и американцем Джоном Иснером стал вторым по длительности за всю историю тенниса. Поединок, длившийся 6 часов 36 минут завершился в пользу южноафриканского теннисиста со счетом



Отметим, что Иснер был одним из участников и рекордного матча. На Уимблдоне-2010 матч первого круга между Джоном Иснером и французом Николя Маю продолжался 11 часов 5 минут. Тогда американец победил со счетом 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3), 70:68.





На Уимблдоне-2018 полуфинальный матч в мужской одиночном разряде междуиз ЮАР и американцемстал вторым по длительности за всю историю тенниса. Поединок, длившийся 6 часов 36 минут завершился в пользу южноафриканского теннисиста со счетом 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24 Отметим, что Иснер был одним из участников и рекордного матча. На Уимблдоне-2010 матч первого круга между Джоном Иснером и французом Николя Маю продолжался 11 часов 5 минут. Тогда американец победил со счетом 6:4, 3:6, 6:7(7), 7:6(3), 70:68.