Уимблдон. Андерсон за шесть с половиной часов одолел Иснера и стал первым финалистом

Вчера, 22:17 74 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде cостоялся первый полуфинальный матч.



Восьмая ракетка мира, 32-летний Кевин Андерсон (8) из ЮАР в упорнейшей борьбе одолел десятого номера мирового рейтинга, 33-летнего американца Джона Иснера (9) со счетом 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24.



Теннисисты играли 6 часов 36 минут. Андерсон реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати, Иснер – два из пяти. На счету Кевина 49 эйсов, 119 виннерсов, четыре двойные и 24 невынужденные ошибки. Джон 53 раза подал навылет, активно выиграл 129 розыгрышей и допустил шесть двойных и 59 невынужденных ошибок. Американец остался лидером их личного противостояния - 8:4.



Отметим, что Иснер по ходу этого матча выполнил 213-ю подачу на вылет за турнир. Американец превзошел достижение хорвата Горана Иванишевича, который на Уимблдоне -2001 сделал 212 эйсов.



В финале соперником Андерсона станет или испанец Рафаэль Надаль (2), или серб



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/2 финала.

Кевин Андерсон (ЮАР, 8) —Джон Иснер (США, 9) —7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде cостоялся первый полуфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 32-летний(8) из ЮАР в упорнейшей борьбе одолел десятого номера мирового рейтинга, 33-летнего американца(9) со счетом 7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24.Теннисисты играли 6 часов 36 минут. Андерсон реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати, Иснер – два из пяти. На счету Кевина 49 эйсов, 119 виннерсов, четыре двойные и 24 невынужденные ошибки. Джон 53 раза подал навылет, активно выиграл 129 розыгрышей и допустил шесть двойных и 59 невынужденных ошибок. Американец остался лидером их личного противостояния - 8:4.Отметим, что Иснер по ходу этого матча выполнил 213-ю подачу на вылет за турнир. Американец превзошел достижение хорвата Горана Иванишевича, который на Уимблдоне -2001 сделал 212 эйсов.В финале соперником Андерсона станет или испанец Рафаэль Надаль (2), или серб Новак Джокович (12)Кевин Андерсон (ЮАР, 8) —Джон Иснер (США, 9) —7:6(6), 6:7(5), 6:7(9), 6:4, 26:24