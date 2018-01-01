Уимблдон. Пейа и Меличар – вторая финальная пара в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов состоялся второй полуфинальный матч.Посеянных под 11-м номером австриеци американкаобыграли девятых сеяныхиз Новой Зеландии и словенкусо счетом 6:4, 6:4.Поединок продолжался 52 минуты. Пейа и Меличар сделали два брейка и не позволили соперникам заработать ни одного брейк-пойнта. Победители выполнили пять эйсов и допустили одну двойную ошибку, а Винус и Среботник девять раз подали навылет и четыре раза ошиблись на подаче.В финале Уимблдона-2018 Пейа и Меличар предстоит сразиться с Джейми Марреем и белоруской Викторией Азаренко.