Уимблдон. Победа Надаля над Дель Потро в 1/4 финала: Обзор матча (Видео)

Сегодня, 08:38 12 | Теннис / Видео

Рафаэль Надаль в 1/4 финала мужского одиночного разряда Уимблдона одержал победу в пяти сетах над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро со счетом

13 июля за выход в финал турнира Надалю предстоит сразиться с сербом Новаком Джоковичем.





Первая ракетка мира, испанецв 1/4 финала мужского одиночного разряда Уимблдона одержал победу в пяти сетах над аргентинцемсо счетом 7:5, 6:7(7), 4:6, 6:4, 6:4 13 июля за выход в финал турнира Надалю предстоит сразиться с сербом