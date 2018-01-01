Экс-болбой Уимблдона: Федерер – настоящий джентельмен, а худшие – Маррей и Кирьос

Сегодня, 08:17 0 | Теннис

Бывший болбой главного травяного турнира сезона – Уимблдонского турнира поделился впечатлениями о звездах тенниса.



«Федерер – настоящий джентльмен во всём, что он делает. Надаль тоже хорош. Он уделяет большое внимание своим полотенцам, но у меня никогда не было с ним никаких проблем. Ещё он очень педантичен – к этому тяжело привыкнуть, но в этом нет ничего плохого.



Джокович? Как правило, он очень вежлив. С Сереной Уильямс тоже никогда не возникало никаких проблем. Она великолепна, но с ней нужно всегда быть на ногах. У неё есть несколько привычек, которые нужно запомнить. Например, с какой стороны нужно подавать мячи.



Худшие? Это Маррей. Он может быть очень раздражительным на корте. Ник Кирьос очень похож на него в этом плане.



Тренировки болбоев не так просты, – цитирует бывшего болбоя Daily Express. - Мы начинаем готовиться к турниру ещё в феврале и на протяжении более чем трёх месяцев отрабатываем каждую деталь. Вознаграждение? Мы получали немного денег и могли сохранить свою форму, что очень приятно для каждого».



Напомним, третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» - Уимблдон-2018 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета со 2 по 15 июля.



В финале женского Уимблдона сойдутся Серена Уильямс и Анжелика Кербер.



13 июля в мужской сетке пройдут полуфиналы Кевин Андерсон – Джон Изнер и



Бывший болбой главного травяного турнира сезона – Уимблдонского турнира поделился впечатлениями о звездах тенниса.– настоящий джентльмен во всём, что он делает.тоже хорош. Он уделяет большое внимание своим полотенцам, но у меня никогда не было с ним никаких проблем. Ещё он очень педантичен – к этому тяжело привыкнуть, но в этом нет ничего плохого.? Как правило, он очень вежлив. С Сереной Уильямс тоже никогда не возникало никаких проблем. Она великолепна, но с ней нужно всегда быть на ногах. У неё есть несколько привычек, которые нужно запомнить. Например, с какой стороны нужно подавать мячи.Худшие? Это. Он может быть очень раздражительным на корте.очень похож на него в этом плане.Тренировки болбоев не так просты, – цитирует бывшего болбоя Daily Express. - Мы начинаем готовиться к турниру ещё в феврале и на протяжении более чем трёх месяцев отрабатываем каждую деталь. Вознаграждение? Мы получали немного денег и могли сохранить свою форму, что очень приятно для каждого».Напомним, третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» - Уимблдон-2018 проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета со 2 по 15 июля.В финале женского Уимблдона сойдутся Серена Уильямс и Анжелика Кербер.13 июля в мужской сетке пройдут полуфиналы Кевин Андерсон – Джон Изнер и Новак Джокович – Рафаэль Надаль.