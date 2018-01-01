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Уимблдон. Победа Кербер над Остапенко в 1/2 финала: Обзор матча (Видео)
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в полуфинале женского одиночного разряда Уимблдона одержала победу над Еленой Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 6:3.
За свой первый титул на «мэйджоре» в Лондоне и третий на турнирах серии «Большого шлема» Кербер сразится с американкой Сереной Уильямс. Анжелика и Серена встретятся в финале, как и два года назад.

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