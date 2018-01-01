Уимблдон. Победа Серены Уильямс над Гёргес: Обзор полуфинального матча (Видео)

Сегодня, 07:36 48 | Теннис / Видео

Серена Уильямс в полуфинале Уимблдона уверенно победила немку Юлию Гёргес со счетом

За 24-й титул на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде и в том числе за восьмой титул на Уимблдоне Уильямс поспорит с немкой



Американкав полуфинале Уимблдона уверенно победила немкусо счетом 6:2, 6:4 За 24-й титул на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде и в том числе за восьмой титул на Уимблдоне Уильямс поспорит с немкой Анжеликой Кербер . Серена и Анжелика встретятся в финале, как и два года назад.