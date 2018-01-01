Уимблдон. Серена Уильямс стала второй финалисткой

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.36-летняя американка, занимающая в мировом рейтинге в данное время 181-ю позицию, нанесла поражение 13-й ракетке мира, 29-летней немке(13) со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 10 минут игрового времени Уильямс реализовала четыребрейк-пойнта из пяти и не удержала одну свою подачу. Серена выполнила пять эйсов, 16 виннерсов и допустила две двойные и семь невынужденных оршибок. Гёргес три раза опдала навыле , активно выиграла 20 розыгрышей, допустив при этом четыре двойные и одиннадцать невынужденных ошибок. Теперь в их личном противостоянии Серена впереди со счетом 4:0.В финале лондонского «мэйджора» Серене предстоит сразиться с немкой Анжеликой Кербер (11).Лидером в их личном противостояния является американка – 6:2.Серена Уильямс (США, 25/SR) - Юлия Гёргес (Германия, 13) — 6:2, 6:4