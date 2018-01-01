На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Надаль и Джокович поспорят за путевку в финал
Уимблдон. Надаль и Джокович поспорят за путевку в финалВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.

Первая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (2) в пяти сетах сломил сопротивление 29-летнего аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (5), занимающего в мировой классификации четвертое место, со счетом 7:5, 6:7(7), 4:6, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 4 часа 47 минут. За это время Надаль сделал четыре брейка и упустил две своих подачи. На счету Рафаэля три эйса, 67 виннерсов , пять двойных и 34 невынужденные ошибки.  ДельПотро 33 раза подал навылет при семи двойных ошибках и активно выиграл 77 очков, допустив 52 невынужденные ошибки. Теперь счет их личных встреч 11:5 в пользу испанца.

Отметим, что для Рафаэля это будет шестой полуфинал «мэйджора» в Лондоне в карьере и первый с 2011 года.

За выход в финал турнира Надалю предстоит сразиться с 21-й ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (12), который  за 2 часа 34 минуты одержал победу над японцем Кеи Нишикори (24) со счетом 6:3, 3:6, 6:2, 6:2.

На данный момент в личном противостоянии Надаля и Джоковича минимальной преимущество у Новака – 26:25.

Напомним, первой полуфинальной парой стали Кевин Андерсон (8) из ЮАР и американец Джон Иснер (9).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.
Мужчины. 1/4 финала.
Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – 7:5, 6:7(7), 4:6, 6:4, 6:4
Новак Джокович (Сербия, 12) — Кеи Нишикори (Япония, 24) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Уимблдон. Надаль стал учасником 1/8 финала
«Ролан Гаррос». Надаль в пяти партиях одолел Джоковича в &#189; финала
US Open. Надаль обыграл Дель Потро и стал вторым финалистом
Уимблдон. Джокович в пяти сетах одолел Дель Потро и стал первым финалистом
Уимблдон. Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал
Надаль и Джокович встретятся в финале Итогового турнира в Лондоне
Индиан -Уэллс. Надаль и Федерер разыграют путевку в финал
Рафаэль Надаль завершил выступление на Уимблдоне
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уимблдон. Кербер стала первой финалисткой
Федерер: Для теннисиста нет ничего хуже, чем сидеть объяснять свое поражение
Уимблдон. Надаль и Джокович поспорят за путевку в финал
Уимблдон. Федерер зачехлил ракетку в 1/4 финала
Уимблдон. Юлия Гёргес стала последней полуфиналисткой

Последние новости спорта

17:50 Уимблдон. Кербер стала первой финалисткой 22 | Теннис

17:13 Юлия Джима примет участие в биатлонной шоу-гонке в Висбадене 35 | Биатлон

17:00 Украинские шахматисты Нижник и Моисеенко победили на турнирах в США и России 42 | Шахматы

16:35 Леннокс Льюис подтвердил реванш с Виталием Кличко 47 | Бокс

16:06 Тренер Гарсии: Ломаченко - воин и не хочет быть вне бокса 55 | Бокс

13:01 «Реванш» между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоится 94 | Бокс

12:45 Алина Шух снялась с соревнований по семиборью на ЧМ U20 в Финляндии 78 | Легкая атлетика

12:31 Алина Шух - чемпионка мира U-20 в метании копья 144 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

11:43 Олимпийская чемпионка Рэндалл сообщила, что у нее диагностирован рак груди 107 | Лыжные гонки

11:21 Джеймс Али Башир: Считаю Усика фаворитом боя с Гассиевым 120 | Бокс

Все новости

ФОТО

Александр Усик оседлал коня (Фото)

Женская сборная Украины по боксу вернулась на родину с чемпионата Европы (+Фото)

Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы (+Фото, Видео)

Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке (Фото, Видео)

Фьюри «расправился» с Сефери на открытой тренировке (Фото, Видео)

Операция Ломаченко прошла успешно (+Фото)

Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте (+Фото)

ВИДЕО

Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на 50 м баттерфляем (+Видео)

Ломаченко сносит столб ударом ноги (Видео)

Постол проиграл Тейлору по очкам (Видео)

Беринчик победил Прието техническим нокаутом (Видео)

Бирмингем. Победа Свитолиной над Корне: обзор матча второго круга (Видео)

Ломаченко со шваброй помогает Усику готовиться к Гассиеву (Видео)

Гвоздик: Ставлю на победу Усика по очкам (+Видео)





Топ-новости недели

Алина Шух - чемпионка мира U-20 в метании копья
Уимблдон. Федерер зачехлил ракетку в 1/4 финала
Украинцы завоевали четыре медали на юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике
Василий Макух и Ярослава Магучих - лучшие легкоатлеты июня в Украине
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Великобритании


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2018 (178)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги