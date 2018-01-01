Уимблдон. Надаль и Джокович поспорят за путевку в финал

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17:13 Юлия Джима примет участие в биатлонной шоу-гонке в Висбадене 35 | Биатлон

17:00 Украинские шахматисты Нижник и Моисеенко победили на турнирах в США и России 42 | Шахматы

16:35 Леннокс Льюис подтвердил реванш с Виталием Кличко 47 | Бокс

16:06 Тренер Гарсии: Ломаченко - воин и не хочет быть вне бокса 55 | Бокс

13:01 «Реванш» между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоится 94 | Бокс

12:45 Алина Шух снялась с соревнований по семиборью на ЧМ U20 в Финляндии 78 | Легкая атлетика

12:31 Алина Шух - чемпионка мира U-20 в метании копья 144 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

11:43 Олимпийская чемпионка Рэндалл сообщила, что у нее диагностирован рак груди 107 | Лыжные гонки