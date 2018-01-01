Уимблдон. Федерер зачехлил ракетку в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Вторая ракетка мира, 36-летний серб швейцарец(1) сложил полномочия действующего чемпиона турнира. В упорной борьбе, в пяти сетах Федерер потерпел поражение от 32-летнего(8) из ЮАР, занимающего в мировом рейтинге восьмое место. Поединок продолжался 4 часа 14 минут и завершился в пользу южноафриканца со счетом 2:6, 6:7(5), 7:5, 6:4, 13:11.Федерер реализовал три брейк-пойнта из 12-ти, Андерсон – четыре из семи. Роджер 16 раз подал навылет, активно выиграл 61 розыгрыш и допустил одну двойную и 33 невынужденные ошибки. На счету Кевина 28 эйсов, 65 виннерсов, три двойные и 31 невынужденная ошибка. Это была первая победа Андерсона в пяти встречах с Федерером.В полуфинале Андерсон сразится с американцем(9), который за 2 часа 42 минуты, в четырех сетах одолел канадца(13) - 6:7(5), 7:6(7), 6:4, 6:3.Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) – 2:6, 6:7(5), 7:5, 6:4, 13:11Джон Иснер (США, 9) — Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7(5), 7:6(7), 6:4, 6:3