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Уимблдон. Федерер зачехлил ракетку в 1/4 финала
Уимблдон. Федерер зачехлил ракетку в 1/4 финалаВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.

Вторая ракетка мира, 36-летний серб швейцарец Роджер Федерер (1) сложил полномочия действующего чемпиона турнира. В упорной борьбе, в пяти сетах Федерер потерпел поражение от 32-летнего Кевина Андерсона (8) из ЮАР, занимающего в мировом рейтинге  восьмое место. Поединок продолжался 4 часа 14 минут и завершился в пользу южноафриканца со счетом 2:6, 6:7(5), 7:5, 6:4, 13:11.

Федерер реализовал три брейк-пойнта из 12-ти, Андерсон – четыре из семи. Роджер 16 раз подал навылет, активно выиграл 61 розыгрыш и допустил одну двойную и 33 невынужденные ошибки. На счету Кевина 28 эйсов, 65 виннерсов, три двойные и 31 невынужденная ошибка. Это была первая победа Андерсона в пяти встречах с Федерером.

В полуфинале Андерсон сразится с американцем Джоном Иснером (9), который за 2 часа 42 минуты, в четырех сетах одолел канадца Милоша Раонича (13) - 6:7(5), 7:6(7), 6:4, 6:3.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.
Мужчины. 1/4 финала.
Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) – 2:6, 6:7(5), 7:5, 6:4, 13:11
Джон Иснер (США, 9) — Милош Раонич (Канада, 13) – 6:7(5), 7:6(7), 6:4, 6:3
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