Уимблдон. Юлия Гёргес стала последней полуфиналисткой

Вчера, 19:09 102 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



13-я ракетка мира, 29-летняя немка Юлия Гёргес (13) взяла верх над 20-м номером мирового рейтинга, 26-летней голландкой Кики Бертес (20) со счетом 3:6, 7:5, 6:1.



Поединок продолжался 1 час 57 минут. Гёргес реализовала четыре брейк-пойнта из 12-ти, Бертенс – два из четырех. На счету Юлии три эйса и столько же двойных ошибок, а Кики один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Это была третья победа немки в трех встречах с голландкой.



За выход в финал турнира Гёргес сразится с американкой



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участниц.

Женщины. 1/4 финала.

Юлия Гёргес (Германия, 13) - Кики Бертенс (Нидерланды, 20) — 3:6, 7:5, 6:1 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.13-я ракетка мира, 29-летняя немка(13) взяла верх над 20-м номером мирового рейтинга, 26-летней голландкой(20) со счетом 3:6, 7:5, 6:1.Поединок продолжался 1 час 57 минут. Гёргес реализовала четыре брейк-пойнта из 12-ти, Бертенс – два из четырех. На счету Юлии три эйса и столько же двойных ошибок, а Кики один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Это была третья победа немки в трех встречах с голландкой.За выход в финал турнира Гёргес сразится с американкой Сереной Уильямс (25/SR).Юлия Гёргес (Германия, 13) - Кики Бертенс (Нидерланды, 20) — 3:6, 7:5, 6:1