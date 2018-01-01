Серена Уильямс: Надеюсь, моя дочь не будет играть в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс призналась, что не хотела бы, чтобы её дочь в будущем стала теннисисткой.«Я надеюсь, Олимпия не будет играть в теннис. Разве что если будет очень этого хотеть, — цитирует Уильямс официальный сайт тура. - Я не хочу, чтобы она ощущала такое же давление, как я. Журналисты всё время будут спрашивать её: „Думаете, вы сможете выступать так же хорошо, как мама?“. Не хочу, чтобы она с таким столкнулась.Винус говорила, что будет тренировать её. Ей только не хочется всё время куда-то ездить. Она сказала это вчера или пару дней назад.Не думаю, что я стану прекрасным тренером. Я могу хорошо помочь в психологическом плане, но в теннисных вопросах мне может не хватить терпения».В четвертьфинале Уимблдона-2018 Серена Уильямс сыграет с итальянкой Камилой Джорджи.