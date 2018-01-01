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Уимблдон. Свитолина и Маю выбыли во втором круге в миксте; Людмила Киченок и Артем Ситак снялись с турнира
Уимблдон. Свитолина и Маю выбыли во втором круге в миксте; Людмила Киченок и Артем Ситак снялись с турнираВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов проходят матчи второго круга.
 
Украинка Элина Свитолина в паре с французом Николя Маю проиграли шестым сеяным чешке Андрее Главачковой и французу Эдуарду Роже-Васслену. Поединок продолжался 1 час 14 минут и завершился в пользу Главачковой и Васслена со счетом 6:3, 6:3.

Свитолина и Маю не смогли реализовать ни одного из четырех имевшихся брейк-пойнтов, в то время, как соперники реализовали три из пяти. На счету Элины и Николя пять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а соперники три раза подали навылет и также избежали двойных ошибок.

Отметим, что украинка Людмила Киченок и ее напарник Артем Ситак из Новой Зеландии отказались от борьбы во втором круге против первых сеяных канадки Габриэлы Дабровски и хорвата Мате Павича. 
Ситак ранее сегодня провел четырехчасовой матч в парном разряде в 1/8 финала, оформив путевку в четвертьфинал.

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