Уимблдон. Серена Уильямс разгромила Родину и вышла в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.36-летняя американка(25/SR), занимающая в данное время в мировом рейтинге 181-ю строчку, одержала победу над 120-м номером рейтинге WTA, 29-летней россиянкой(Q) со счетом 6:2, 6:2.За 1 час 2 минуты, проведенные на корте, Уильямс выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Серены десять эйсов, 30 виннерсов, три двойные и одиннрадцать невынужденных ошибок. Родина ни разу не подала навылет, активно выиграла пять розыгрышей, допустив четыре двойные и десять невынужденных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.В четвертьфинале Серена Уильямс сыграет с итальянкой, которая выбила из борьбы россиянку– 6:3, 6:4.Серена Уильямс (США, 25/SR) — Евгения Родина (Россия, Q) – 6:2, 6:2Камила Джорджи (Италия) — Екатерина Макарова (Россия) – 6:3, 6:4