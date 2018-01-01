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Уимблдон. Милош Раонич вышел в четвертьфинал
Уимблдон. Милош Раонич вышел в четвертьфиналВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.

32-я ракетка мира, 27-летний канадец Милош Раонич (13) в четырех партиях обыграл 23-летнего американца Маккензи Макдональда, занимающего в рейтинге ATP 103-ю позицию, со счетом 6:3, 6:4, 6:7(5), 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Раонич  реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти, а Макдональд не заработал ни одного брейк-пойнта. Милош выполнил 37 эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а его соперник пять раз подал навылет и шесть раз ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые. 

Соперник Раонича по 1/4 финала определится в матче Джон Иснер (США, 9) — Стефанос Циципас (Греция, 31).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.
Мужчины. Четвертый круг.
Милош Раонич (Канада, 13) — Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:4, 6:7(5), 6:2
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