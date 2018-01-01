Даяна Ястремская выиграла первый титул в сезоне на турнире ITF в Риме

В Риме (Италия) на турнире ITF Womens Circuit - Tiro a Volo Tournament на грунтовых кортах, с призовым фондом $60.000 состоялся финальный матч.127-я ракетка мира, 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, разгромила 17-летнюю россиянку, занимающую в рейтинге WTA 219-ю строчку со счетом 6:1, 6:0.Теннисистки провели на корте менее часа. Ястремская реализовала шесть из семи брейк-пойнтов и не удержала одну свою подачу. Обе сопtрницы допустили по одной двойной ошибке, при этом Даяна выполнила один эйс, а Анастасия ни разу не подала навылет.Этот титул стал для Ястремской первым в сезоне и третьим в карьере. Благодаря успеху в Риме Даяна в понедельник обновит свой рекорд в рейтинге WTA.