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Надаль: Если дойду до финала Уимблдона, предпочту сыграть не с Федерером
Надаль: Если дойду до финала Уимблдона, предпочту сыграть не с ФедереромИспанский теннисист Рафаэль Надаль, вышедший в четвёртый раунд Уимблдона и гарантировавший себе благодаря этому результату первую строчку рейтинга после завершения турнира, не хочет играть в финале со швейцарцем Роджером Федерером.

«Если мне удастся дойти до финала Уимблдона, то я предпочту сыграть там не с Федерером, а с более лёгким соперником — я же не глупый, — приводит слова Надаля официальный сайт Уимблдона. - Но в любом случае выход в финал будет отличным результатом, и простого соперника там быть не может»

В 1/8 финала Рафаэль встретится с чехом Иржи Веселы.
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