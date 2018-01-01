Надаль: Если дойду до финала Уимблдона, предпочту сыграть не с Федерером

Вчера, 17:22 103 | Теннис

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, вышедший в четвёртый раунд Уимблдона и гарантировавший себе благодаря этому результату первую строчку рейтинга после завершения турнира, не хочет играть в финале со швейцарцем



«Если мне удастся дойти до финала Уимблдона, то я предпочту сыграть там не с Федерером, а с более лёгким соперником — я же не глупый, — приводит слова Надаля официальный сайт Уимблдона. - Но в любом случае выход в финал будет отличным результатом, и простого соперника там быть не может»



В 1/8 финала Рафаэль встретится с чехом Иржи Веселы.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, вышедший в четвёртый раунд Уимблдона и гарантировавший себе благодаря этому результату первую строчку рейтинга после завершения турнира, не хочет играть в финале со швейцарцем Роджером Федерером «Если мне удастся дойти до финала Уимблдона, то я предпочту сыграть там не с Федерером, а с более лёгким соперником — я же не глупый, — приводит слова Надаля официальный сайт Уимблдона. - Но в любом случае выход в финал будет отличным результатом, и простого соперника там быть не может»В 1/8 финала Рафаэль встретится с чехом Иржи Веселы.