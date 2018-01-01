Уимблдон. Кербер обыграла Осаку и вышла в четвертый раунд

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Десятая ракетка мира, 30-летняя немка(11) уверенно обыграла 20-летнюю японку(18), занимающую в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:2, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Кербер держала свою подачу и взяла три подачи соперницы. Анжелика выполнила два эйса и избежала ошибок на подаче, а японка четыре раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу немки.Следующей соперницей Кербер будет швейцарка, которая выбила из борьбы испанку(27) – 6:1, 7:6(3).Анжелика Кербер (Германия, 11) — Наоми Осака (Япония, 18) – 6:2, 6:4Белинда Бенчич (Швейцария) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) – 6:1, 7:6(3)