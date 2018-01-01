Уимблдон. Симона Халеп зачехлила ракетку

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) потерпела поражение от 32-летней представительны Тайваня, занимающей в рейтинге WTA 48-е место. Матч длился 2 часа 20 минут и завершился победой тайской теннисистки со счетом 3:6, 6:4, 7:5.Соперницы взяли по семь подач друг друга. Симона выполнила один эйс и совершила четыре двойные ошибки, а Су-Вей навылет не подавала и трижды ошиблась на подаче. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равный – 1:1.За выход в четвертьфинал соревнований Се Су-Вей сразится со словачкой, которая остановила бельгийку(15) – 6:2, 6:2.Се Су-Вей (Тайвань) — Симона Халеп (Румыния, 1) – 3:6, 6:4, 7:5Доминика Цибулкова (Словакия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15) – 6:2, 6:2Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) — Анетт Контавейт (Эстония, 28) – 6:2, 6:3Дарья Касаткина (Россия, 14) — Эшли Барти (Австралия, 17) – 7:5, 6:3