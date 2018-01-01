Уимблдон. Остапенко вышла в 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.12-я ракетка мира, 21-летняя(12) из Латвии одержала победу над 132-м номером мирового рейтинга, 27-летней россиянкой(Q) со счетом 6:0, 6:4.За 1 час 2 минуты, проведенные на корте, Остапенко взяла пять подач Дьяченко и не удержала одну свою. На ее счету четыре эйса и три двойные ошибки, а россиянка два раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче.За выход в четвертьфинал турнира Остапенко сыграет против победительницы матча Дарья Гаврилова (Австралия, 26) — Александра Саснович (Беларусь).Елена Остапенко (Латвия, 12) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) – 6:0, 6:4