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Уимблдон. Остапенко вышла в 1/8 финала
Уимблдон. Остапенко вышла в 1/8 финалаВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга. 

12-я ракетка мира, 21-летняя Елена Остапенко (12) из Латвии одержала победу над 132-м номером мирового рейтинга, 27-летней россиянкой Виталией Дьяченко (Q) со счетом 6:0, 6:4.

За 1 час 2 минуты, проведенные на корте, Остапенко взяла пять подач Дьяченко и не удержала одну свою. На ее счету четыре эйса и три двойные ошибки, а россиянка два раза подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. 

За выход в четвертьфинал турнира Остапенко сыграет против победительницы матча Дарья Гаврилова (Австралия, 26) — Александра Саснович (Беларусь).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Женщины. Третий круг.
Елена Остапенко (Латвия, 12) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) – 6:0, 6:4
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