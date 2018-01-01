Уимблдон. Дель Потро вышел в четвертый круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Четвертая ракетка мира, 29-летний аргентинец(5) в трех партиях обыграл 29-летнего француза, занимающего в мировом рейтинге 47-е место, со счетом 6:4, 7:6(4), 6:3.Теннисисты играли 2 часа 24 минуты. За это время Дель Потро реализовал пять брейк-пойнтов из 12-ти, Пэр – три из шести. Хуан-Мартин выполнил семь эйсов и допустил шесть двойных ошибок, а его соперник десять раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче.За выход в четвертьфинал турнира Дель Потро сыграет против победителя матча Жиль Симон (Франция) — Мэттью Эбден (Австралия).Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 5) — Бенуа Пэр (Франция) – 6:4, 7:6(4), 6:3