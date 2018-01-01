Уимблдон. Надежда Киченок не прошла в третий круг в парном турнире

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка(38-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с австралийкой(43) потерпели поражение от первых сеяных венгерки(3) и француженки(62). Поединок продолжался 1 час 3 минуты и завершился в пользу венгерки и француженки со счетом 6:3, 6:2.Киченок и Родионова выиграли один гейм на подаче соперниц и проиграли четыре на своей подаче. Надежда и Анастасия выполнили четыре эйса и допустили столько же двойных ошибок против двух эйсов и двух двойных у Бабош и Младенович.Напомним, в первом круге парного турнира завершили борьбу Элина Свитолина, Катерина Козлова, Ольга Савчук, Людмила Киченок и Катерина Бондаренко.