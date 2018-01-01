Уимблдон. Надежда Киченок вышла во второй круг в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов проходят матчи первого круга.Украинкав дуэте сиз Новой Зеландии в упорной борьбе переиграли французаи японкусо счетом 7:5, 6:7(4), 8:6.Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Киченок и Даниэль выигралаи четыре гейма на приеме и проиграли два на своей подаче. На их счету пять эйсов и семь двойных ошибок, а Нис и Аояма шесть раз подали навылет и столько же раз ошиблись при подаче.За выход в третий раунд турнира Надежда и Маркус поспорят с американкой Эбигейл Спирс и Хуаном-Себастьяном Кабалем из Колумбии, которые получили десятый номер посева и первый круг пропускают.