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Уимблдон. Надежда Киченок вышла во второй круг в миксте
Уимблдон. Надежда Киченок вышла во второй круг в микстеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов проходят матчи первого круга.
 
Украинка Надежда Киченок в дуэте с Маркусом Даниэлем из Новой Зеландии в упорной борьбе переиграли француза Уго Ниса и японку Шуко Аояму со счетом 7:5, 6:7(4), 8:6.

Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. За это время Киченок и Даниэль выигралаи четыре гейма на приеме и проиграли два на своей подаче. На их счету пять эйсов и семь двойных ошибок, а Нис и Аояма шесть раз подали навылет и столько же раз ошиблись при подаче.

За выход в третий раунд турнира Надежда и Маркус поспорят с американкой Эбигейл Спирс и Хуаном-Себастьяном Кабалем из Колумбии, которые получили десятый номер посева и первый круг пропускают.
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