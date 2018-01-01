Уимблдон. Людмила Киченок стартовала с победы в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов проходят матчи первого круга.Украинкаи ее напарникиз Новой Зеландии одержали победу над аргентинским дуэтомсо счетом 6:4, 7:5.За 1 час 17 минут игрового времени Киченок и Ситак выиграли три гейма на подаче соперников и проиграли один на своей. Обе пары на подаче допустили по три двойные ошибки, при этом Людмила и Артем пять раз подали навылет, а Иригуен и Майер – восемь.Во втором круге Киченок и Ситак сыграю против канадки Габриэлы Дабровски и хорвата Мате Павича, которые получили первый номер посева и первый круг пропускают.