Уимблдон. Роджер Федерер продолжает защиту титула и другие результаты

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Вторая ракетка мира, 36-летний швейцарец(1) одержал победу над 64-м номером рейтинга ATP, 28-летним немцемсо счетом 6:3, 8:5, 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Федерер реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти и не позволил Штруфу заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Роджера десять эйсов и две двойные ошибки, а Ян-Леннард одинндацать раз подал навылет и совершил шесть двойных.В четвертом круге соперником Федерера будет француз(22), который в пяти сетах одолел россиянина- 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3.Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:5, 6:2Адриан Маннарино (Франция, 22) — Даниил Медведев (Россия) – 6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3Джон Иснер (США, 9) — Раду Албот (Молдавия) – 6:3, 6:3, 6:4Стефанос Циципас (Греция, 31) — Томас Фаббьяно (Италия, Q) – 6:2, 6:1, 6:4Кевин Андерсон (ЮАР, 8) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – 6:3, 7:5, 7:5Гаэль Монфис (Франция) — Сэм Куэрри (США, 11) – 5:7, 6:4, 6:4, 6:2