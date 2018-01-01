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23:27 Уимблдон. Катерина Бондаренко не пробилась во второй круг парного турнира 82 | Теннис

23:09 Уимблдон. Ольга Савчук выбыла в первом круге парного разряда 81 | Теннис

22:52 Уимблдон. Катерина Козлова не прошла во второй круг в парном разряде 85 | Теннис

19:26 Уимблдон. Симона Халеп сыграет в третьем круге и другие результаты 86 | Теннис

19:05 Уимблдон. Джокович стал участником третьего раунда 102 | Теннис

18:53 Уимблдон. Надаль вышел в третий круг и другие результаты 100 | Теннис

15:56 Уимблдон. Три украинские теннисистки сыграют в миксте 79 | Теннис

15:38 Уимблдон. Людмила Киченок выбыла в первом круге парного турнира 107 | Теннис

15:17 Уимблдон. Цуренко не прошла в третий раунд 99 | Теннис