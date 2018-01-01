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Уимблдон. Катерина Козлова не прошла во второй круг в парном разряде
Уимблдон. Катерина Козлова не прошла во второй круг в парном разрядеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинка Катерина Козлова (643-я в парном рейтинге WTA) со своей напарницей Белиндой Бенчич (287) из Швейцарии проиграли испанскому дуэту Лара Арруабаррена (46) / Аранча Парра-Сантонха (71) со счетом 3:6, 4:6.

Поединок длился 1 час 8 минут. Козлова и Бенчич сделали два брейка и упустили четыре своих подачи, выполнили два эйса и допустили четыре двойные ошибки. На счету Арруабаррены и Парра-Сантонхи один эйс и одна двойная ошибка.

Напомним, в одиночном разряде Козлова также выбыла из борьбы в первом круге, проиграв американке Дженифер Брэйди.
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