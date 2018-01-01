23:27 Уимблдон. Катерина Бондаренко не пробилась во второй круг парного турнира 82 | Теннис
23:09 Уимблдон. Ольга Савчук выбыла в первом круге парного разряда 81 | Теннис
22:52 Уимблдон. Катерина Козлова не прошла во второй круг в парном разряде 86 | Теннис
19:26 Уимблдон. Симона Халеп сыграет в третьем круге и другие результаты 86 | Теннис
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18:53 Уимблдон. Надаль вышел в третий круг и другие результаты 100 | Теннис
15:56 Уимблдон. Три украинские теннисистки сыграют в миксте 79 | Теннис
15:38 Уимблдон. Людмила Киченок выбыла в первом круге парного турнира 107 | Теннис
15:17 Уимблдон. Цуренко не прошла в третий раунд 99 | Теннис
13:11 Украинская сборная получила еще одну награду Всемирных игр-2017 102 | Новости спорта / Другие виды спорта
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