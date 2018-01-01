Уимблдон. Симона Халеп сыграет в третьем круге и другие результаты

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) одержала победу над 24-летней китаянкой(SR), занимающей в мировом рейтинге 126-ю позицию, со счетом 7:5, 6:0.За 1 час 16 минут, проведенные на корте, Халеп выиграла шесть геймов на подаче Сайсай и проиграла два на своей. На счету Симоны один эйс и две двойные ошибки, а ее соперница на подаче не ошибалась, но и навылет не подавала. Теперь в их личном противостоянии румынка впереди – 2:0.В третьем круге Халеп сыграет с представительницей Тайваня, которая была сильнее испанки– 6:3, 6:3.Симона Халеп (Румыния, 1) — Чжэн Сайсай (Китай, SR) – 7:5, 6:0Се Cу-Вэй (Тайвань) — Лара Арруабаррена (Испания) – 6:3, 6:3Анжелика Кербер (Германия, 11) — Клэр Лю (США, Q) – 3:6, 6:2, 6:4Катержина Синякова (Чехия) — Онс Жабер (Тунис, WC) – 5:7, 6:4, 9:7Элисе Мертенс (Бельгия, 15) — Сачия Викери (США) – 6:1, 6:3Дарья Касаткина (Россия, 14) — Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:2, 6:3Белинда Бенчич (Швейцария) — Элисон Риске (США) – 1:6, 7:6(10), 6:2Карла Суарес-Наварро (Испания, 27) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) – 6:4, 6:1Виталия Дьяченко (Россия, Q) — Софья Кенин (США) – 6:4, 6:1