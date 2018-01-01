Уимблдон. Джокович стал участником третьего раунда

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.21-я ракетка мира, 31-летний серб(12) не испытал проблем в матче против 126-го номера мирового рейтинга, 33-летнего аргентинца, обыграв его со счетом 6:1, 6:2, 6:3.За 1 час 31 минуту игрового времени Джокович сделал шесть брейков и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Себальоса. Новак 13 раз подал навылет и ни разу не ошибся на подаче против семи эйсов и шести двойных ошибок у Орасио. Это была вторая победа серба в двух встречах с аргентинцем.За выход в 1/8 финала Джокович поспорит с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания, 21) — Брэдли Клан (США, Q).Новак Джокович (Сербия, 12) — Орасио Себальос (Аргентина) – 6:1, 6:2, 6:3