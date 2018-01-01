Уимблдон. Серена Уильямс вышла в третий круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.36-летняя американка25/SR), занимающая в мировом рейтинге 181-е место, обыграла 135-ю ракетку мира, 23-летнюю болгарку(Q) со счетом 6:1, 6:4.За 1 час 6 минут игрового времени Уильямс сделала три брейка и отыграла единственный брейк-пойнт имевшийся у Томовой. Серена выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок, а ее соперница один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Прежде теннисистки не встречались.За выход в 1/8 финала Серена сразится с француженкой Кристиной Младенович, которая победила немку Татьяну Мария — 6:2, 6:2.Серена Уильямс (США, 25/SR) — Виктория Томова (Болгария, Q) – 6:1, 6:4Кристина Младенович (Франция) - Татьяна Мария (Германия) - 6:2, 6:2