Уимблдон. Роджер Федерер продолжает защиту титула и другие результаты

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 36-летний швейцарец(1) в трех партиях обыграл 31-летнего словака, занимающего в рейтинге ATP 73-е место, со счетом 6:4, 6:4, 6:1.Теннисисты провели на корте полтора часа. За это время Федерер сделал пять брейков и не позволил Лацко заработать ни одного брек-пойнта. На счету Роджера 16 эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Лукаш шесть раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Теперь в их личном противостоянии швейцарец лидирует со счетом 3:0.В третьем круге соперником Федерера будет немец, который в пяти сетах переиграл хорвата– 6:7(5), 3:6, 7:6(4), 7:6(4), 13:11.Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Лукаш Лацко (Словакия) – 6:4, 6:4, 6:1Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Иво Карлович (Хорватия) – 6:7(5), 3:6, 7:6(4), 7:6(4), 13:11Гаэль Монфис (Франция) — Паоло Лоренци (Италия) – 3:6, 6:3, 7:6(5), 7:6 (3)Маккензи Макдональд (США) — Николас Джарри (Чили) – 7:6(5), 5:7, 3:6, 6:2, 11:9Раду Албот (Молдавия) — Аляж Бедене (Словения) – 6:2, 4:6, 7:6(3), 5:7, 6:3Адриан Маннарино (Франция, 22) — Райан Харрисон (США) – 7:5, 7:5, 7:6(4)