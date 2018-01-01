Уимблдон. Возняцки потерпела поражение от Макаровой

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка(2) потерпела поражение от 30-летней россиянки, занимающей в мировом рейтинге 35-е место. Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:4, 1:6, 7:5.Теннисистки сделали по пять брейков. Возняцки выполнила четыре эйса и трижды ошиблась при подаче, а Макарова семь раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Счет личных встреч теннисисток стал 7:2 в пользу датчанки.В третьем круге Макаровой предстоит сыграть против чешки, которая выбила из борьбы польку(32) – 7:5, 6:4.Екатерина Макарова (Россия) — Каролин Возняцки (Дания, 2) – 6:4, 1:6, 7:5Люси Шафаржова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша, 32) – 7:5, 6:4