Уимблдон. Плишкова не пустила Азаренко в третий круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Восьмая ракетка мира, 26-летняя чешка(7) обыграла 28-летнюю белоруску, занимающую в мировом рейтинге 87-е место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 12 минут, проведенные на корте, Плишкова сделала три брейка и не позволила Азаренко заработать ни одного брейк-пойнта. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Каролина допустила одну двойную ошибку, а Виктория – две. Теперь счет их личных встреч стал 3:3.За выход в 1/8 финала Плишкова сыграет против румынки(29), которая уверенно обыграла британку(WC) – 6:0, 6:3.Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Виктория Азаренко (Беларусь) – 6:3, 6:3Михаэла Бузарнеску (Румыния, 29) — Кэйти Суон (Великобритания, WC) – 6:0, 6:3