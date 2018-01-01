Уимблдон. Винус Уильямс вышла в третий раунд

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Девятая ракетка мира, 38-летняя американка(9) одержала победу над 29-летней румынкой, занимающей в мировом рейтинге 141-ю позицию, со счетом 4:6, 6:0, 6:1.Уильямс выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На ее счету два эйса и столько же двойных ошибок, а Дулгеру один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. Ранее теннисистки не встречались.В третьем раунде Винус сыграет с голландкой(20), которая разгромила россиянку– 6:0, 6:0.Винус Уильямс (США, 9) — Александра Дулгеру (Румыния, Q) – 4:6, 6:0, 6:1Кики Бертенс (Нидерланды, 20) — Анна Блинкова (Россия) – 6:0, 6:0Янина Викмайер (Бельгия) — Андреа Петкович (Германия) – 6:4, 6:3Донна Векич (Хорватия) — Ребекка Петерсон (Швеция) – 7:5, 6:4Мэдисон Кис (США, 10) — Луксика Кумкхум (Таиланд) – 6:4, 6:3Евгения Родина (Россия, Q) — Сорана Кырстя (Румыния) – 1:6, 6:3, 6:3