Новак Джокович стартовал с победы на Уимблдоне

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.21-ракетка мира, 31-летний серб(12) стартовал с победы над 26-летним американцем, занимающим в рейтинге ATP 57-е место, со счетом 6:3, 6:1, 6:2.За 1 час 33 минуты игрового времени Джокович взял семь подач Сандгрена и не удержал одну свою. Навылет Новак не подавал и допустил две двойные ошибки против пяти эйсов и четырех двойных ошибок у соперника.За выход в третий круг турнира Джокович сразится с победителем матча Гидо Андреосси (Аргентина, LD) — Орасио Себальос (Аргентина).Новак Джокович (Сербия, 12) — Теннис Сандгрен (США) – 6:3, 6:1, 6:2Гидо Андреосси (Аргентина, LD) — Орасио Себальос (Аргентина)