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Новак Джокович стартовал с победы на Уимблдоне
Новак Джокович стартовал с победы на УимблдонеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

21-ракетка мира, 31-летний серб Новак Джокович (12) стартовал с победы над 26-летним американцем Теннисом Сандгреном, занимающим в рейтинге ATP 57-е место, со счетом 6:3, 6:1, 6:2.

За 1 час 33 минуты игрового времени Джокович взял семь подач Сандгрена и не удержал одну свою. Навылет Новак не подавал и допустил две двойные ошибки против пяти эйсов и четырех двойных ошибок у соперника. 

За выход в третий круг турнира Джокович  сразится с победителем матча Гидо Андреосси (Аргентина, LD) — Орасио Себальос (Аргентина).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участников.
Мужчины. Первый круг.
Новак Джокович (Сербия, 12) — Теннис Сандгрен (США) – 6:3, 6:1, 6:2
Гидо Андреосси (Аргентина, LD) — Орасио Себальос (Аргентина)
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