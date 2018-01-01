Симона Халеп успешно стартовала на Уимблдоне

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) взяла верх над своей ровесницей из Японии, занимающей в рейтинге WTA 100-ю позицию, со счетом 6:2, 6:4.Теннисистки играли 1 час 18 минут. Халеп выиграла четыре гейма на подаче Нары и проиграла один на своей. Симона выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, а Куруми ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче.За выход в третий раунд соревнований Халеп поспорит с китаянкой(SR), которая переиграла свою соотечественницу– 6:3, 4:6, 6:1.Симона Халеп (Румыния, 1) — Куруми Нара (Япония) – 6:2, 6:4Чжэн Сайсай (Китай, SR) — Ван Цян (Китай) – 6:3, 4:6, 6:1