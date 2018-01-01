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Симона Халеп успешно стартовала на Уимблдоне
Симона Халеп успешно стартовала на УимблдонеВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

Первая ракетка мира,  26-летняя румынка Симона Халеп (1) взяла верх над своей ровесницей из Японии Куруми Нарой, занимающей в рейтинге WTA 100-ю позицию, со счетом 6:2, 6:4.

Теннисистки играли 1 час 18 минут.  Халеп выиграла четыре гейма на подаче Нары и проиграла один на своей. Симона выполнила два эйса и допустила одну двойную ошибку, а Куруми ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче.

За выход в третий раунд соревнований Халеп поспорит с китаянкой Чжэн Сайсай (SR), которая переиграла свою соотечественницу Ван Цян – 6:3, 4:6, 6:1.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Женщины. Первый круг.
Симона Халеп (Румыния, 1) — Куруми Нара (Япония) – 6:2, 6:4
Чжэн Сайсай (Китай, SR) — Ван Цян (Китай) – 6:3, 4:6, 6:1
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