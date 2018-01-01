Уимблдон. Квитова проиграла Саснович в первом круге

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Седьмая ракетка мира, 28-летняя чешка(8) потерпела поражение от 24-летней белорускич, занимающей в мировом рейтинге 50-е место. Поединок длился 2 часа 14 минут и завершился в пользу белоруски со счетом 6:4, 4:6, 6:0.Квитова сделала два брейка и упустила пять своих подач. На счету Петры шесть эйсов и три двойные ошибки, а Александра пять раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки.Следующей соперницей Саснович будет американка Тэйлор Таунсенд, которая победила француженку Полин Пармантье – 6:2, 6:4.Александра Саснович (Беларусь) — Петра Квитова (Чехия, 8) – 6:4, 4:6, 6:0Тэйлор Таунсенд (США) — Полин Пармантье (Франция) – 6:2, 6:4