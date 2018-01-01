Уимблдон. Надаль стартовал с победы

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Первая ракетка мира, 32-летний испанец(2) одержал победу над 127-м номером мирового рейтинга, 33-летнимиз Израиля со счетом 6:3, 6:3, 6:2.Теннисисты играли 1 час 50 минут. Надаль выиграл пять геймов на приеме и проиграл один на своей подаче. Рафаэль три раза подал навылет и совершил четыре двойные ошибки против пяти эйсов и четырех двойных у Селы.За выход в третий круг турнира Надаль поспорит с победителем матча Вашек Поспишил (Канада) — Михаил Кукушкин (Казахстан).Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Дуди Села (Израиль) – 6:3, 6:3, 6:2