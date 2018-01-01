Уимблдон. Бондаренко проиграла Шафаржовой в стартовом матче

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.30-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 79-е место, не смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 66-й ракетке мира, 31-летней чешке, со счетом 4:6, 4:6.Матч длился 1 час 7 минут. Бондаренко не сумела реализовать свой единственный брейк-пойнт, а Шафаржова реализовала два брек-пойнта из трех. Катерина три раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок против шести эйсов и четырех двойных у соперницы.Напомним, в прошлом году в Лондоне Бондаренко также выбыла в первом круге, проиграв бельгийке Янине Викмайер.За выход в третий круг турнира Шафажова сыграет с полькой(32), которая в трех сетах обыграла румынку(Q) – 6:3, 4:6, 7:5.Люси Шафаржова (Чехия) - Катерина Бондаренко (Украина) — 6:4, 6:4Агнешка Радваньска (Польша, 32) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – 6:3, 4:6, 7:5