Уимблдон. Леся Цуренко стартовала с победы над Бабош

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.34-я ракетка мира,29-летняя украинкаодержала победу над 38-м номером мирового рейтинга, 25-летней венгеркой Тимеей Бабош со счетом 7:5, 6:2.За 1 час 13 минут, проведенные на корте, Цуренко выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. Соперницы выполнили по два эйса, при этом Леся допустила четыре двойные ошибки, а Тимея – две.За выход в третий круг турнира Цуренко сразится с победительницей матча Барбора Стрыкова (Чехия, 23) - Светлана Кузнецова (Россия).Женщины. Первый круг.Леся Цуренко (Украина) — Тимя Бабош (Венгрия) – 7:5, 6:2