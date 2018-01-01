Уимблдон. Серена Уильямс стартовала с победы, Стивенс выбыла и другие результаты

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.36-летняя американка(25/SR), занимающая в данное время в рейтинге WTA 188-ю позицию, вышла во второй круг после победы над 105-й ракеткой мира, 27-летней голландкойсо счетом 7:5, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Уильямс реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, Рус – два из четырех. Серена пять раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче против одного эйса и четырех двойных у соперницы. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу американки.За выход в третий раунд соревнований Уильямс сыграет против победительницы матча Тереза Шмиткова (Чехия, WC) — Виктория Томова (Болгария, Q).Не смогла преодолеть барьер первого круга четвертая ракетка мира, 25-летняя американка(4), потерпев поражение от 22-летней хорватки, занимающей в рейтинге WTA 55-е место. Поединок длился 1 час 11 минут и завершился в пользу хорватки со счетом 6:1, 6:3.Стивенс сделала два брейка и упустила шесть своих подач. На счету американки один эйс и две двойные ошибки, а хорватка совершила девять двойных ошибок и ни разу не подала навылет.Во втором круге соперницей Векич будет шведка, которая на двух тай-брейках обыграла словачку– 7:6(3), 7:6(9).Серена Уильямс (США, 25/SR) — Аранта Рус (Нидерланды) – 7:5, 6:3Донна Векич (Хорватия) — Слоан Стивенс (США, 4) – 6:1, 6:3Камила Джорджи (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия, 21) – 6:1, 2:6, 6:4Ребекка Петерсон (Швеция) — Виктория Кужмова (Словакия) – 7:6(3), 7:6(9)Анна Блинкова (Россия) — Ван Яфань (Китай) – 6:7, 6:4, 6:4Кики Бертенс (Нидерланды, 20) — Барбора Штефкова (Чехия, Q) – 6:3, 6:2Мэдисон Бренгл (США) — Александра Крунич (Сербия) – 2:6, 6:3, 6:3Кэйти Суон (Великобритания, WC) — Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 6:2