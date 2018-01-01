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Уимблдон. Серена Уильямс стартовала с победы, Стивенс выбыла и другие результаты
Уимблдон. Серена Уильямс стартовала с победы, Стивенс выбыла и другие результатыВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

36-летняя американка Серена Уильямс (25/SR), занимающая в данное время в рейтинге WTA 188-ю позицию, вышла во второй круг после победы над 105-й ракеткой мира, 27-летней голландкой Арантой Рус со счетом 7:5, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За это время Уильямс реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, Рус – два из четырех. Серена пять раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче против одного эйса и четырех двойных у соперницы. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу американки.

За выход в третий раунд соревнований Уильямс сыграет против победительницы матча Тереза Шмиткова (Чехия, WC) — Виктория Томова (Болгария, Q).
Слоан Стивенс (США)Не смогла преодолеть барьер первого круга четвертая ракетка мира, 25-летняя американка Слоан Стивенс (4), потерпев поражение от 22-летней хорватки Донны Векич, занимающей в рейтинге WTA 55-е место. Поединок длился 1 час 11 минут и завершился в пользу хорватки со счетом 6:1, 6:3.

Стивенс сделала два брейка и упустила шесть своих подач. На счету американки один эйс и две двойные ошибки, а хорватка совершила девять двойных ошибок и ни разу не подала навылет. 

Во втором круге соперницей Векич будет шведка Ребекка Петерсон, которая на двух тай-брейках обыграла словачку Викторию Кужмову – 7:6(3), 7:6(9).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Женщины. Первый круг.
Серена Уильямс (США, 25/SR) — Аранта Рус (Нидерланды) – 7:5, 6:3
Донна Векич (Хорватия) — Слоан Стивенс (США, 4) – 6:1, 6:3
Камила Джорджи (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия, 21) – 6:1, 2:6, 6:4
Ребекка Петерсон (Швеция) — Виктория Кужмова (Словакия) – 7:6(3), 7:6(9)
Анна Блинкова (Россия) — Ван Яфань (Китай) – 6:7, 6:4, 6:4
Кики Бертенс (Нидерланды, 20) — Барбора Штефкова (Чехия, Q) – 6:3, 6:2
Мэдисон Бренгл (США) — Александра Крунич (Сербия) – 2:6, 6:3, 6:3
Кэйти Суон (Великобритания, WC) — Ирина Бегу (Румыния) – 6:2, 6:2
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