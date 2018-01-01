На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Уимблдон. Возняцки, Плишкова, Винус Уильямс и Азаренко прошли во второй круг и другие результаты
Уимблдон. Возняцки, Плишкова, Винус Уильямс и Азаренко прошли во второй круг и другие результатыВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга. 

Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (2) разгромила 32-летнюю американку Варвару Лепченко, занимающую в рейтинге WTA 97-е место, со счетом 6:0, 6:3.

За 59 минут игрового времени Возняцки сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. На счету Каролин два эйса и одна двойная ошибка, а Лепченко совершила пять двойных и ни разу не подала навылет.

Во втором круге Возняцки предстоит сразиться с россиянкой Екатериной Макаровой, которая обыграла хорватку Петру Мартич 7:6(0), 2:6, 6:3.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Женщины. Первый круг.
Каролина Возняцки (Дания, 2) — Варвара Лепченко (США) – 6:0, 6:3
Екатерина Макарова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) – 7:6(0), 2:6, 6:3

Винус Уильямс (США, 9) – Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:7(3), 6:2, 6:1
Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 1:6, 6:2

Мэдисон Кис (США, 10) — Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:2
Луксика Кумкхум (Таиланд) — Бернарда Пера (США) – 4:6, 6:2, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – 7:5, 6:3
Евгения Родина (Россия, Q) — Антония Лоттнер (Германия, Q) – 3:6, 7:5, 6:4

Андреа Петкович (Германия) — Чжан Шуай (Китай, 31) – 6:4, 4:6, 6:2
Янина Викмайер (Бельгия) — Мона Бартель (Германия, Q) – 7:5, 6:4

Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) – 7:6(2), 2:6, 6:1
Виктория Азаренко (Беларусь) - Екатерина Александрова (Россия) — 7:6(4), 6:3
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рим. Возняцки, Шарапова и Винус Уильямс вышли в третий круг, Мугуруса и Каролина Плишкова выбыли
Пекин. Квитова и Возняцки встретяться в 1/8 финала
Торонто. Возняцки отдала три гейма сопернице и вышла в третий круг
Уимблдон. Кузнецова нанесла поражение Возняцки
Уимблдон. Возняцки вышла в третий круг Уимблдона
Уимблдон. Возняцки завершила выступление в четвертом круге
Уимблдон. Возняцки вышла в 1/8 финала
Уимблдон. Возняцки в стартовом матче разгромила Пеер
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Уимблдон. Свитолина зачехлила ракетку в первом круге
Уимблдон. Бондаренко проиграла Шафаржовой в стартовом матче
Уимблдон. Леся Цуренко стартовала с победы над Бабош
Уимблдон. Серена Уильямс стартовала с победы, Стивенс выбыла и другие результаты
Уимблдон. Возняцки, Плишкова, Винус Уильямс и Азаренко прошли во второй круг и другие результаты

Последние новости спорта

23:31 Уимблдон. Свитолина зачехлила ракетку в первом круге 71 | Теннис

23:16 Уимблдон. Бондаренко проиграла Шафаржовой в стартовом матче 71 | Теннис

21:10 Уимблдон. Леся Цуренко стартовала с победы над Бабош 84 | Теннис / Главные новости спорта

20:55 Уимблдон. Серена Уильямс стартовала с победы, Стивенс выбыла и другие результаты 67 | Теннис

18:26 Уимблдон. Возняцки, Плишкова, Винус Уильямс и Азаренко прошли во второй круг и другие результаты 92 | Теннис

17:56 Федерер с победы начал защиту титула на Уимблдоне 82 | Теннис

17:40 Уимблдон. Стаховский стартовал с победы и другие результаты 125 | Теннис / Главные новости спорта

16:14 Леброн Джеймс перешел в «Лейкерс» 92 | Баскетбол

15:16 Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на 50 м баттерфляем (+Видео) 105 | Плавание / Главные новости спорта / Видео

14:21 Украинцы завоевали девять медалей на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ 96 | Гребля / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Женская сборная Украины по боксу вернулась на родину с чемпионата Европы (+Фото)

Кличко стал первым украинцем в Международном зале боксерской славы (+Фото, Видео)

Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для музея бокса в Нью-Йорке (Фото, Видео)

Фьюри «расправился» с Сефери на открытой тренировке (Фото, Видео)

Операция Ломаченко прошла успешно (+Фото)

Трамп помиловал первого темнокожего чемпиона мира в хэвивейте (+Фото)

Победа Ломаченко над Линаресом в фотографиях

ВИДЕО

Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на 50 м баттерфляем (+Видео)

Ломаченко сносит столб ударом ноги (Видео)

Постол проиграл Тейлору по очкам (Видео)

Беринчик победил Прието техническим нокаутом (Видео)

Бирмингем. Победа Свитолиной над Корне: обзор матча второго круга (Видео)

Ломаченко со шваброй помогает Усику готовиться к Гассиеву (Видео)

Гвоздик: Ставлю на победу Усика по очкам (+Видео)





Топ-новости недели

Уимблдон. Леся Цуренко стартовала с победы над Бабош
Уимблдон. Стаховский стартовал с победы и другие результаты
Андрей Говоров установил новый мировой рекорд на 50 м баттерфляем (+Видео)
Украинцы завоевали девять медалей на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ
Юлия Левченко – третья в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2018 (21)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)
Февраль 2018 (586)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги