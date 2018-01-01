Уимблдон. Возняцки, Плишкова, Винус Уильямс и Азаренко прошли во второй круг и другие результаты

Вчера, 18:26 82 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка Каролин Возняцки (2) разгромила 32-летнюю американку Варвару Лепченко, занимающую в рейтинге WTA 97-е место, со счетом 6:0, 6:3.



За 59 минут игрового времени Возняцки сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. На счету Каролин два эйса и одна двойная ошибка, а Лепченко совершила пять двойных и ни разу не подала навылет.



Во втором круге Возняцки предстоит сразиться с россиянкой Екатериной Макаровой, которая обыграла хорватку Петру Мартич 7:6(0), 2:6, 6:3.



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?15,982,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Женщины. Первый круг.

Каролина Возняцки (Дания, 2) — Варвара Лепченко (США) – 6:0, 6:3

Екатерина Макарова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) – 7:6(0), 2:6, 6:3



Винус Уильямс (США, 9) – Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:7(3), 6:2, 6:1

Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 1:6, 6:2



Мэдисон Кис (США, 10) — Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:2

Луксика Кумкхум (Таиланд) — Бернарда Пера (США) – 4:6, 6:2, 6:3



Сорана Кырстя (Румыния) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – 7:5, 6:3

Евгения Родина (Россия, Q) — Антония Лоттнер (Германия, Q) – 3:6, 7:5, 6:4



Андреа Петкович (Германия) — Чжан Шуай (Китай, 31) – 6:4, 4:6, 6:2

Янина Викмайер (Бельгия) — Мона Бартель (Германия, Q) – 7:5, 6:4



Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) – 7:6(2), 2:6, 6:1

Виктория Азаренко (Беларусь) - Екатерина Александрова (Россия) — 7:6(4), 6:3 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Вторая ракетка мира, 27-летняя датчанка(2) разгромила 32-летнюю американку, занимающую в рейтинге WTA 97-е место, со счетом 6:0, 6:3.За 59 минут игрового времени Возняцки сделала пять брейков и не удержала одну свою подачу. На счету Каролин два эйса и одна двойная ошибка, а Лепченко совершила пять двойных и ни разу не подала навылет.Во втором круге Возняцки предстоит сразиться с россиянкой, которая обыграла хорватку7:6(0), 2:6, 6:3.Каролина Возняцки (Дания, 2) — Варвара Лепченко (США) – 6:0, 6:3Екатерина Макарова (Россия) — Петра Мартич (Хорватия) – 7:6(0), 2:6, 6:3Винус Уильямс (США, 9) – Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:7(3), 6:2, 6:1Александра Дулгеру (Румыния, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) – 6:4, 1:6, 6:2Мэдисон Кис (США, 10) — Айла Томлянович (Австралия) – 6:4, 6:2Луксика Кумкхум (Таиланд) — Бернарда Пера (США) – 4:6, 6:2, 6:3Сорана Кырстя (Румыния) — Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – 7:5, 6:3Евгения Родина (Россия, Q) — Антония Лоттнер (Германия, Q) – 3:6, 7:5, 6:4Андреа Петкович (Германия) — Чжан Шуай (Китай, 31) – 6:4, 4:6, 6:2Янина Викмайер (Бельгия) — Мона Бартель (Германия, Q) – 7:5, 6:4Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) – 7:6(2), 2:6, 6:1Виктория Азаренко (Беларусь) - Екатерина Александрова (Россия) — 7:6(4), 6:3