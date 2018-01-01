Уимблдон. Состоялась жеребьевка у мужчин в одиночном разряде

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2 июля в Лондоне (Великоборитания) на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета стартуют соревнования основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» - Уимблдон-2018, с призовым фондом ?15,982,000.



Состоялась жеребьевка в одиночном разряде у мужчин. В соревнованиях примут участие два украинских теннисиста.



Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 63-е место, стартует в матче против 73-й ракетки мира уругвайца Пабло Куэваса.

В прошлом сезоне Долгополов не смог завершить матч первого круга против швейцарца

Лучшим результатом Александра является выход в третий круг на Уимблдоне-2014, где он уступил в пяти сетах болгарину Григору Димитрову.



Сергей Стаховский, занимающий в рейтинге АТР 109-е место, начнет выступление матчем против 47-й ракетки мира португальца Жоао Соузы. Напомним, Стаховский получил wild card в основную сетку турнира после победы на «челленджере» в Илкли.

В прошлом году Стаховский завершил выступление во втором круге, проиграв японцу Кеи Нишикори.

Лучший результат на Уимблдоне Сергей показал в сезоне-2014, когда дошел до третьего круга, где проиграл французу Жереми Шарди.



Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер начнет защиту титула против серба Душана Лайовича.

Соперником второго номера мирового рейтинга испанца Рафаэдя Надаля будет Дуди Села из Израиля. Третья ракетка мира хорват Марин Чилич начнет выступление в матче против японца Йошихито Нишиоки, а четвертый номер мировой классификации немец Александр Зверев сразится с австралийцем Джеймсом Даквортом.



Серб Новак Джокович выступит против американца Тенниса Сандгоена, британец Энди Маррей сыграет с французом Бенуа Пэром, швейцарец Стэн Вавринка сразится с болгарином Григором Димитровым.



С полной версией основной сетки мужского Уимблдонского турнира можно ознакомиться по



Уимблдонский турнир завершится 14 июля. 2 июля в Лондоне (Великоборитания) на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета стартуют соревнования основной сетки третьего в сезоне турнира «Большого шлема» - Уимблдон-2018, с призовым фондом ?15,982,000.Состоялась жеребьевка в одиночном разряде у мужчин. В соревнованиях примут участие два украинских теннисиста., занимающий в мировом рейтинге 63-е место, стартует в матче против 73-й ракетки мира уругвайца Пабло Куэваса.В прошлом сезоне Долгополов не смог завершить матч первого круга против швейцарца Роджера Федерера Лучшим результатом Александра является выход в третий круг на Уимблдоне-2014, где он уступил в пяти сетах болгарину Григору Димитрову., занимающий в рейтинге АТР 109-е место, начнет выступление матчем против 47-й ракетки мира португальца Жоао Соузы. Напомним, Стаховский получил wild card в основную сетку турнира после победы на «челленджере» в Илкли.В прошлом году Стаховский завершил выступление во втором круге, проиграв японцу Кеи Нишикори.Лучший результат на Уимблдоне Сергей показал в сезоне-2014, когда дошел до третьего круга, где проиграл французу Жереми Шарди.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира швейцарецначнет защиту титула против серба Душана Лайовича.Соперником второго номера мирового рейтинга испанцабудет Дуди Села из Израиля. Третья ракетка мира хорватначнет выступление в матче против японца Йошихито Нишиоки, а четвертый номер мировой классификации немецсразится с австралийцем Джеймсом Даквортом.Сербвыступит против американца Тенниса Сандгоена, британецсыграет с французом Бенуа Пэром, швейцарецсразится с болгарином Григором Димитровым.С полной версией основной сетки мужского Уимблдонского турнира можно ознакомиться по ссылке Уимблдонский турнир завершится 14 июля.