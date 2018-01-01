Истбурн. Надежда Киченок не прошла в финал в парном турнире

В Истбурне (Великобритания) на турнире WTA Premier - Nature Valley International с призовым фондом $852,564, в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Украинка Надежда Киченок (40-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Екатерина Макарова (1) уступили румынскому дуэту Ирина–Камелия Бегу (34) / Михаэла Бузарнеску (38). Поединок продолжался 1 час 17 минут и завершился в пользу румынок со счетом 4:6, 6:0, 10-6.Киченок и Макарова реализовали свой единственный брейк-пойнт и упустили три своих подачи. Надежда и Екатерина ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче против двух эйсов и пяти двойных ошибок у соперниц.Второй финальной парой стали посеянные под четвертым номером канадка Габриэла Дабровски (10) и китаянка Сю Ифань (17), которые были сильнее белоруски Арины Соболенко (96) и Се Су-Вей из Тайваня (19).Отметим, что на Уимблдоне-2018 Надежда Киченок будет выступать в паре с Анастасией Родионовой из Австралии.